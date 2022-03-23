مهاجم السنغال: منتخب مصر سيواجهنا بروح الانتقام بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا

أكد بولاي ديا، مهاجم فريق فياريال الإسباني، ومنتخب السنغال، أن المواجهة أمام منتخب مصر ستكون صعبة، مشددًا على أن الفراعنة سيدخلون اللقاء بروح الانتقام من الهزيمة أمامهم في نهائي أمم أفريقيا.

وقال "ديا"، في تصريحات لموقع “ وي سبورت” السنغالي، “ستكون مباراة مختلفة تمامًا عن نهائي أمم أفريقيا؛ لأن هذه المواجهة مباراتان، وسيكون لدى لاعبي مصر روح الانتقام ولكن في مباراة الإياب سيكونون على أرضنا وأمام جمهورنا”.

وتابع مهاجم السنغال “إذا حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، فسيكون من الصعب أن يأتون لتحقيق الانتصار في الإياب.. لكن مهلاً، أعلم أن الأجواء ستكون مثيرة هناك، والحماس، وسوف يدفعهم جمهورهم لكننا جاهزون”.

وأضاف "لدينا فريق جيد، ولاعبون في أوروبا ولديهم جودة عالية.. سنكون مستعدين لتلك الأجواء، أما بالنسبة إلى مباراة العودة، فنأمل أن نحتفل في السنغال، وسيكون هناك احتفال على أمل أن يكون يوم انتصار وتأهل حتى نتمكن من مواصلة زخمنا في مونديال قطر.. ستكون مباراة مميزة، سنلعب لأول مرة في ملعبنا الجديد الرائع".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل في ستاد القاهرة، على أن يلتقيه إيابًا في السنغال يوم الثلاثاء المقبل.