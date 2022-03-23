عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما تبي قلبي وقلبك نفسك.. مطرف المطرف يطرح أغنيتين جديدتين

مطرف المطرف
مطرف المطرف

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنيتين جديدتين للفنان مطرف المطرف، الأولى بعنوان ما تبي قلبي، والثانية بعنوان قلبك نفسك، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى. 

 

ما تبي قلبي 

أغنية ما تبي قلبي للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف: فهد الناصر، كلمات: سعد المسلم، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاعات: ابراهيم حسن، كورال: الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكس وماستر: جاسم محمد. 

قلبك نفسك

أغنية قلبك نفسك للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف : فهد الناصر، كلمات: الهادر، توزيع : ميشال فاضل، وتريات مجموعة بيروت، كورال الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكساج: ادوار ميونييه، إخراج : جاسم العازمي. 

أحدث ألبومات مطرف المطرف 

قبل 3 سنوات، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطرب الكويتي مطرف المطرف، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم مطرف المطرف، يحمل اسم "فاقدك"، ويضم 9 أغاني باللهجة الخليجية، ومنهم: "هناك أشياء"، "يا قلبي"، "ما هو انت"، ، "لايمي"، "زعلان"، زحام الحرف"، "20 سنة"، و"يا دنيا".

مطرف المطرف الفنان مطرف المطرف المطرب مطرف المطرف قلبك نفسك ما تبي قلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر| متى يتحسن الطقس؟

انهيار حاد.. أسعار الذهب تتراجع 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

كيروش يفرض إجراءات احترازية مشددة بمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

السيسي: تابعت انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة.. وأرواح الأبرياء في رقبتنا

ترشيحاتنا

470 ألف يورو..دراجة هارلي ديفيدسون تشعل مزاد باريس بعد تحقيق رقم قياسي

5 آلاف جنيه وبناتي..كيف تخلصت ثلاثينية من زوجها بمساعدة عمال المخبز بالجيزة؟|نوستالجيا

دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال

بداية من 1000 جنيه.. تفاصيل طرح شهادة لمدة عام بعائد 18% يصرف شهريا

العثور على الصندوقين الأسودين من قمرة قيادة الطائرة الصينية المنكوبة

صبحي يحفز لاعبي المنتخب قبل مباراة السنغال ومحمد صلاح يعد الجماهير بالتأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

فيديو

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

قبّل يد سيدة 4 مرات.. مشاهد إنسانية للرئيس في تكريم الأم المثالية|"فيديوجراف"

أفضل طرق الاستثمار.. روشتة خاصة من خبراء الاقتصاد.. فيديو

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ