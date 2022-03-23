تعرف علي أسباب ترهلات جسم المرأة وطرق العلاج

قد تصاب المرأة بعدم الثقة في النفس وعدم الإحساس بأنوثتها عندما يكون هناك ترهلات بالجسم، وفي هذه الحالة ومع التقدم الطبي تتجه العديد من السيدات إلى عمليات ترهلات الجسم والثدي.



وأوضح الدكتور محمد الفولي استشاري جراحات السمنة ونحت القوام، إن عملية ترهلات الجسم تعيد للمرأة ثقتها في نفسها وشعورها بأنوثتها فهي تحسن المظهر العام لها خاصة إن هناك من النساء يمتلكن بعض المشاكل الجسدية ، وهناك من لديهن ترهل بعد الحمل أو بعد خسارة وزن كبير أو بعد الإصابة بسرطان في الثدي أضطرتها لإزالته بالكامل .



وأوضح الدكتور محمد الفولي إلي إن عملية ترهلات الجسم لا يمكن اجراؤها إلا أذا توافرت بعض الشروط منها أن تكون المريضة أكبر من 18 عاما لأن قبل ذلك يكون مازال الجسم في مرحلة نمو، مضيفاً إلي أنه يجب التأكد من عدم وجود أي التهابات مزمنة في الجسم، حتى يتم اجراؤها بأمان كامل وتكون نسبة نجاحها كبيرة.



وأشار الدكتور محمد الفولي إن طرق ترهلات الثدي متعددة للغاية ولكل طريقة عيوبها ومميزاتها والطبيب وحده هو الذي يحدد الأفضل لكل مريض حسب حالته.