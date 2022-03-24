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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتراضا على تكبد وحدته خسائر كبيرة

صحفي أوكراني يدعي دهس جندي روسي لقائده بالدبابة| فيديو

خسائر الجيش الروسي
خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا

زعم صحفي أوكراني أن جنديًا روسيًا قاد دبابة فوق قائده احتجاجًا على الخسائر الهائلة التي تكبدتها وحدته في أوكرانيا.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاء هذا الادعاء في أعقاب لقطات يزعم أنها تظهر الكولونيل الروسي يوري ميدفيديف وهو ينقل على محفة إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في ساقيه.

 

وبحسب  لرومان تسيمباليوك ، الذي قيل إنه كان آخر صحفي أوكراني في روسيا قبل فراره من البلاد في يناير ، فقد دهس أحد الجنود الروس قائدة المدعو “ ميدفيديف”  بسبب غضبه من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الوحدة.

 

وقال تسيمباليوك في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء إن كتيبة الدبابات التي يبلغ قوامها 1500 جندي فقدت نحو نصف قوتها إما بين قتيل أو جريح.

 

وكتب تسيمباليوك في تقريره لأتباعه: "اختار جندي لحظة مناسبة خلال المعركة ، دهس قائد لوائه ، العقيد يوري ميدفيديف ، بدبابة ، مما أدى إلى إصابة ساقيه" مضيفاً “ميدفيديف في مستشفى في بيلاروسيا وحصل بالفعل على وسام الشجاعة” 

 

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