علماء: جزءً من مجرة ​​درب التبانة أقدم بحوالي ملياري سنة مما اعتقد سابقًا

كشف بحث جديد أن جزءًا من مجرتنا درب التبانة أقدم بكثير مما كان يعتقد سابقًا ، ويعود تاريخه إلى 800 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم.

أظهر علماء الفلك أن "القرص السميك" لمجرة درب التبانة بدأ في التكوين منذ 13 مليار سنة - أي قبل ملياري سنة مما كان متوقعًا.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يمكن تقسيم القرص الحلزوني لمجرتنا إلى قسمين، أولهم القرص الداخلي الرقيق للنجوم الشابة التي تنتمي إليها شمسنا، و ثانيهم القرص السميك الذي يتضمن نجومًا أقدم إلى حد ما والتي تمتد بعيدًا عن مستوى الحلزون المجري.

جاءت النتيجة المفاجئة من التحليل الذي أجراه Maosheng Xiang و Hans-Walter Rix ، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك ، هايدلبرغ ، ألمانيا.

باستخدام بيانات من مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ، تمكن الباحثون من بناء جدول زمني لتشكيل مجرة ​​درب التبانة من خلال تحديد النجوم الفرعية العملاقة في مناطق مختلفة.