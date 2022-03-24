الزمالك لم يحسم قراره بشأن صفقة حمدو الهوني نجم الترجي

علم "بوكس تو بوكس" بالتفاصيل الكاملة في صفقة انتقال حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي وانضمامه إلى صفوف الزمالك حيث يتواجد اللاعب في القاهرة حاليًا.



وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC: "بحسب مصادرنا فإن اللاعب تواجده في مصر حاليًا يأتي لزيارته بعد أصدقائه من الأساس وسط عدم الارتباط بأي مباريات رسمية بسبب توقف المسابقات للأجندة الدولية.



وأكدت المصادر أن اللاعب لازال في عقده موسم آخر مع الترجي التونسي ولا يحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.



وأوضحت المصادر أن الهوني تم عرضه بالفعل على مسئولي الزمالك عن طريق وكيل لاعبين لكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن في الصفقة.



وأتم شبانة تصريحاته: "رغم علم مسئولو الزمالك بكافة الأمور الخاصة باللاعب لكن الأولوية بالنسبة لهم هو حفاظه على مستواه والذي كان عليه في وقت سابق لتخوفهم من تراجع مستواه".