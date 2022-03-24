عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: ندرس عقد امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة في رمضان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تدرس تنفيذ امتحانات تدريبية إلكترونية للصفين الثاني والثالث الثانوي ( الثانوية العامة ) خلال شهر رمضان المعظم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سنعلن ذلك بشكل رسمي بالتفاصيل في حال الاستقرار على اتخاذ هذا القرار.

txt

التعليم: مصروفات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 500 جنيه رغم مستواها المتميز

txt

التعليم: سيكون لدينا 27 مركزًا تميزًا قطاعيا بالتنسيق مع الجانب الألماني بحلول 2030

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية الالكترونية التي انعقدت على منصة الامتحانات الالكترونية على التابلت خلال الفترة من ٢٠-٢٢ مارس ٢٠٢٢ ، أثبتت أن الامتحانات الالكترونية ناجحة بنسبة ١٠٠٪؜ رغم صعوبة الهدف، مشيرا الى ان التصحيح يتم بشكل الكتروني بدون عنصر بشري ، وان الامتحانات الالكترونية تعقد بنظام الكتاب المفتوح بدون استخدام شبكات الانترنت وبدون غش الكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

وأكد وزير التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم الشكر لابنائنا المجتهدين من طلاب الاول الثانوي الذين استفادوا من هذه التجربة ، وكذلك تقدم الشكر لكل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لانجاح هذه التجربة الهامة جدا.

وقال وزير التربية والتعليم : سوف نضيف الكتاب المدرسي كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم.

وأعلن وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة سوف تتم باذن الله من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط ، قائلا : نحن نعمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات الاول الثانوي الثانوية العامة الامتحانات الالكترونية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

كيفية الاغتسال من الجنابة في رمضان .. خطوات سهلة وبسيطة تعرف عليها

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-3-2022

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 24-3-2022

درجات الحرارة اليوم الخميس 24/3/2022 بالمحافظات

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات سكن ودار مصر وجنة

حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

مشهد الجحيم .. مدينة أوكرانية تتحول بالكامل إلى رماد | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ