وزير التعليم: ندرس عقد امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة في رمضان

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تدرس تنفيذ امتحانات تدريبية إلكترونية للصفين الثاني والثالث الثانوي ( الثانوية العامة ) خلال شهر رمضان المعظم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سنعلن ذلك بشكل رسمي بالتفاصيل في حال الاستقرار على اتخاذ هذا القرار.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية الالكترونية التي انعقدت على منصة الامتحانات الالكترونية على التابلت خلال الفترة من ٢٠-٢٢ مارس ٢٠٢٢ ، أثبتت أن الامتحانات الالكترونية ناجحة بنسبة ١٠٠٪؜ رغم صعوبة الهدف، مشيرا الى ان التصحيح يتم بشكل الكتروني بدون عنصر بشري ، وان الامتحانات الالكترونية تعقد بنظام الكتاب المفتوح بدون استخدام شبكات الانترنت وبدون غش الكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

وأكد وزير التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم الشكر لابنائنا المجتهدين من طلاب الاول الثانوي الذين استفادوا من هذه التجربة ، وكذلك تقدم الشكر لكل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لانجاح هذه التجربة الهامة جدا.

وقال وزير التربية والتعليم : سوف نضيف الكتاب المدرسي كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم.

وأعلن وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة سوف تتم باذن الله من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط ، قائلا : نحن نعمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات