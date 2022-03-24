هاني رمزي: حظوظنا كبيرة في التأهل.. وصلاح يتحمل عبئا ثقيلا مع المنتخب

كشف هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني هو المسئول الأول عن المنتخب موضحا أن كيروش يجب أن يعمل خلال هذه الفترة باستقلالية تامة، مستشهدا بولاية الجوهري للمنتخب الوطني ومدى الانضباط الذي يضعه في معسكرات المنتخب.



وأضاف رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "التركيز يجب أن يكون في أعلى مستوى، ولا يجب أن ينقطع هذا التركيز بعد مباراة الجمعة الأولى، ومهم ألا يصل التركيز لمرحلة التوتر".



وواصل رمزي: "يجب ألا يتحمل محمد صلاح كل الحمل لوحده، نحن نلعب كرة جماعية ولابد أن يتوزع الحمل والمسئولية على جميع اللاعبين، والأجواء الحالية تذكرني بالفترة التي تأهلنا فيها لكأس العالم مع الجوهري في مونديال 1990".



وتابع نجم وقائد منتخب مصر السابق: "لابد أن نثق في قدراتنا، نمتلك أفضل لاعب في العالم والفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة الأمم الأفريقية، ونملك حظوظ كبيرة في حسم بطاقة التأهل للمونديال العالمي".