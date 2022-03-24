عرض حركة النقل لـ الخطر.. اندلاع حريق بأهم جسر فى نيجيريا

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو رصد تفاصيل اندلاع حريق في مدينة لاغوس النيجيرية يلحق أضرارا فادحة بأهم جسر في المدينة.

وألحق حريق اندلع في العاصمة التجارية النيجيرية لاغوس أضرارا فادحة بأهم جسر في المدينة، حيث دمر عشرات المتاجر وعرض حركة النقل لمزيد من المخاطر.

واندلع الحريق أثناء نقص للإمدادات بالكهرباء في أنحاء البلاد، حيث ارتفعت أسعار الوقود، ما أضر بالمنازل والشركات في البلاد.

وقد أتت النيران على جسر "إيكو" فألحقت به أضرارا، وهو واحد من بين ثلاثة جسور أخرى تربط البر الرئيسي لمدينة لاغوس بالأحياء التجارية الراقية في جزر قريبة من المدينة، وتوجد حول الجسر وتحته العديد من المتاجر التي تضررت.