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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يتبادل الدروع مع محافظ قنا خلال تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ قنا

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الدروع ، حيث أهدى "الداودي" درع المحافظة للوزير تقديرًا له على جهد الجهيد في الارتقاء بالعملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بتسليم وثائق التأمين التكافلي لها في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السياسي لتوفير التأمين علي هذه الفئة، فضلا إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية .

كما أهدي الوزير درع الوزارة للمحافظ علي جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى مدير المديرية درع المديرية للوزير والمحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا ، ورئيس إتحاد نقابات عمال قنا والأقصر ، والعضو المنتدب للشركة ، تقديراً للتعاون المشترك بين جميع الاطراف لخدمة المجتمع العمل .

كما أهدى رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا ، درع الشركة لوزير القوى العاملة ، والمحافظ ، ورئيس إتحاد عمال قنا والأقصر ، ومدير مديرية القوى العاملة بقنا ، وذلك إعزازاً بدورهم المهم فى تحقيق التنمية المنشودة للدولة المصرية كلاً فى مجال عمله .

كما اهدى رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر 5 مصاحف كريمة لكل من الوزير والمحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة ، والعضو المنتدب لها ، ومدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، بمناسبة الاحتفال الكريم والايام المباركة التى نعيشها فى أمان وإستقرار .

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة محافظ قنا اللواء أشرف الداودي سعفان يتبادل الدروع مع محافظ قنا

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