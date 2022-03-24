غلق مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص في بني سويف

أشرف"اليوم" اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببني سويف ،على حملة بمنطقة محي الدين بمدينة بني سويف، وبحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ، الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود مساعد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ،ومسؤولي الطب البيطري و الرقابة التموينية بمديرية .

أسفرت الحملة عن عدد 6 محاضر لشوادر بيع الخضروات والفاكهة بجوار موقف محي الدين،لعدم الإعلان عن أسعار الفاكهة والخضار المعروضة في الشوادر

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.

كما توجهت الحملة "بناء على معلومات وردت "بخصوص قيام أحد الاشخاص بالكشف على المرضى وعلاجهم بالعلاج الطبيعي، من خلال أحد المراكز بناحية العلالمة شرق النيل،وبالتفتيش والفحص تبين قيام صاحب المكان بمزاولة نشاط طبي والكشف على المرضى "بدون ترخيص"وأن صاحب المنشاة غير مؤهل أو متخصص لمزاولة مهنة الطب و العلاج،وفي وجود مرضى يتم الكشف عليهم وعمل جلسات علاج طبيعي ومساج وصرف أدوية وكريمات ، وتم التحفظ على أدوية خاصة بالعلاج الطبيعي

وبناء عليه تم تحرير محضر غلق لمخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة التي من شأنها المحافظة علي صحة وحياة المرضي متلقي الخدمة العلاجية بالمركز علاوة علي مخالفته بإصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وقيامه "بانتحال صفة طبيب"، بالمخالفة للقانون