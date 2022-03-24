السكرتير العام ببني سويف يشهد فعاليات برنامج ريادة الأعمال بالمنطقة التكنولوجية

شهد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببني سويف ؛ فعاليات برنامج ريادة الأعمال (Startup factory ) فى واحة سيليكون المنتزهات التكنولوجي بالمنطقة التكنولوجية _ شرق النيل ، وحضر من السفارة الأمريكية جاد شمس الدين مساعد الملحق الثقافي و غادة عبد الغنى. اخصائي الشئون الثقافية بالسفارة

وتم خلال فعاليات اليوم ، عرض تقديمي لأفضل الشركات الناشئة فى مجال ريادة الأعمال للمشاركين من محافظتى بنى سويف و أسيوط و تحديد الشركات الفائزة و تكريمها

تهدف الجولة الأولى من البرنامج إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال المصريين من بني سويف في شكل تبادل المعرفة ذات الصلة من قبل الخبراء واحتضان أفكارهم لصياغة الحد الأدنى من الشركات الناشئة القابلة للحياة ؛ كل ذلك في سياق الحلول الرقمية التي ستوفر مصادر بديلة للدخل لرواد الأعمال ،بالإضافة إلى خلق فرص عمل للآخرين،وسد الفجوة بين المهارات الرقمية المنتشرة حول المجتمع واحتياجات الصناعة الفعلية.

يأتي ذلك ضمن أهداف Startup Factory التي تدور حول مساعدة المبتكرين من مختلف المحافظات المصرية ، ممن لديهم أفكار قائمة على التكنولوجيا لتحويل أفكارهم إلى واقع ، أو أولئك الذين لديهم أعمال للنمو أكثر