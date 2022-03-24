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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 1144 حالة تعدٍ ضمن الموجة 19

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار  العمل في  حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات التي بدأت 6 مارس الجاري،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس"إزالة 50حالة تعد بمركزي الفشن والواسطى ليصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه "منذ بداية المرحلة وحتى صباح اليوم"إلى 1144حالة بواقع ( 912حالة على مساحة  92ألفا و376 مترا+ 232 حالة على 9 أفدنة و19 قيراطاً) في ظل التنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي،وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها أكثر من 120 حالة،وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضي وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 إلى 26 مارس  الشهر الجاري.

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