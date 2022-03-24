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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كاف": 5 أبريل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكشف الكاف في بيان رسمي، أن القرعة سيتم إجراؤها يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2022، في الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقره في القاهرة.

وضمنت 7 أندية تأهلها إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، وهى: ماميلودي صنداونز (المجموعة الأولى)، الرجاء الرياضي ، وفاق سطيف (المجموعة الثانية) ، الترجي التونسي ، شباب بلوزداد (المجموعة الثالثة) ، الوداد ، بيترو دي لواندا (المجموعة الرابعة).

وستقام المرحلة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية  من 01-03 أبريل المقبل.

وفي سياق آخر، عدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ‘كاف’ موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالث من شهر أبريل المقبل بدلا من الأول من ذات الشهر.

وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الختامية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا الى الزامبي جاني سيكازوي حكم الساحة. 

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