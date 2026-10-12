متابعة ميدانية وتشريعات خدمية.. مجاهد يعلن استراتيجية «شباب النواب»

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، على مشروع الإطار العام لخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، في إطار تحركات اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية ومتابعة الملفات المرتبطة بقطاعي الشباب والرياضة.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل أداء دورها التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الحالي، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين، ويدعم قضايا الشباب والرياضة، معربًا عن تطلعه إلى دور انعقاد يشهد عملًا جادًا وجهودًا متواصلة لتحقيق المستهدفات المنشودة.

خطة عمل تستند إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وجاءت موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة خطة العمل، تنفيذًا للمادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تلزم اللجان بتحديد الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصها وأسباب مناقشتها مع بداية كل دور انعقاد عادي.

وأوضح مجاهد أن أولويات اللجنة تستند إلى الاختصاصات المحددة بالمادة 44 من اللائحة الداخلية، والتي تشمل رعاية النشء والشباب وتنمية قدراتهم، ومتابعة شؤون الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب الملفات المتعلقة بالرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والمسابقات والبعثات الرياضية، وسائر الموضوعات المرتبطة بجهات الشباب والرياضة.

التشريع والرقابة والزيارات الميدانية في صدارة التحركات

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن اللجنة تستهدف إعداد خطة عمل واقعية ومتكاملة، تحقق التوازن بين المهام التشريعية والرقابية، وتستجيب لاحتياجات القطاع، مع الاستفادة من رؤى أعضاء اللجنة وخبراتهم في تحديد الملفات ذات الأولوية.

وأضاف أن الخطة تتضمن محاور للعمل التشريعي والرقابي، إلى جانب موضوعات المناقشة العامة والزيارات الميدانية، بما يعزز قدرة اللجنة على متابعة قضايا الشباب والرياضة عن قرب، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد مجاهد على أهمية تكامل جهود اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، بما يدعم تنمية قدرات الشباب، ويرتقي بالمنظومة الرياضية، ويعزز فاعلية الدور البرلماني في متابعة القضايا المرتبطة باحتياجات المجتمع.