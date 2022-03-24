النجم السوري صفوان بهلوان يقدم أغنية مميزة للسنباطي

قال النجم السورى الكبير صفوان بهلوان، "شبيه عبد الوهاب" بغناء :" عودت عينى على رؤياك و قلبي سلم لك أمري"، وذلك للسنباطي.

وأضاف النجم السورى الكبير صفوان بهلوان، خلال حواره ببرنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن علاقته بمصر مرتبطة منذ زمن طويل.

وقد طالبت الإعلامية منى الشاذلي، من النجم السورى الكبير صفوان بهلوان، بتقديم مقطوعة موسيقية وأغنية بصوته أثناء الاحتفال بـ ميلاد الراحل محمد عبد الوهاب.

وقدم النجم السورى الكبير صفوان بهلوان، مقطوعة موسيقية وغنى " كل ده كان ليه لما شوفت عنيك" لمدة 20 دقيقة وسط حالة فرح شديد فى استوديو معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

وفى وقت سابق أحيا المطرب السورى صفوان بهلوان حفلاً غنائياً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجات المهرجات الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وسط حضور جماهيرى.

وغنى بهلوان باقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منها "يا ناسية وعدى" التى كتب كلماتها أمين عزت الهجين، وموال "أمانة يا ليل" من كلمات محمد سعيد عبده، و"حب الوطن" كلمات عباس احمد، و"انت انت" كلمات حسين السيد و"قلبى بيقولى كلام" كلمات حسين السيد، و"كل ده كان ليه" كلمات مأمون الشناوى، إضافة إلى "عندما البدر أهل" من كلمات والحان صفوان بهلوان.

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن العلاقة بين كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لم تكون فى أفضل شئ، فعبد الوهاب كان على قمة الهرم الموسيقي، و أم كلثوم كانت على قمة الهرم الغنائي.

وأضافت منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى أحد المرات قال لفظًا :" هو ليه الأستاذ عبد الوهاب ما بيغنيش لـ الست أم كلثوم".

وأشار إلى أن هذه العبارة أخذت على أنها تكليف رسمي، وبعدها عبد الوهاب قام بعمل أنت عمري، للست أم كلثوم.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك قاموا بعمل 10 أغاني، يستمتع بها الجميع حتى اليوم.



