الحاج ضيوف: لن نواجه محمد صلاح فقط.. وهذه مميزات أحمد السيد زيزو

أكد الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية أن منتخب السنغال لن يواجه محمد صلاح فقط بل يواجه منتخب مصر ككل.

قال الحاج ضيوف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالتأكيد منتخب السنغال لا يفكر في محمد صلاح فقط من السهل أن تلعب ضد لاعب واحد، ولكننا نحترم منتخب مصر ككل ومهارات لاعبيه بالكامل"

أضاف: "إذا لعبت على لاعب واحد فقط فإنك لا تحترم المنافس، ونحن نواجه مصر، وليس محمد صلاح، والعكس بالنسبة للمنتخب المصري وساديو ماني، إذا أوقفنا محمد صلاح، فهناك تريزيجيه، وكذلك أحمد السيد زيزو"

وتابع: "لابد من احترام المشاهدين والمشجعين، وجئنا لمصر لتحقيق نتيجة إيجابية، والتظاهر بأننا أبطال كأس أمم أفريقيا ليس من الحكمة في هذا التوقيت"

وختم حديثه قائلا: "يجب أن نلعب المباراتين بقوة، وكنت أحب أن ألعب في استاد يمتلئ بالجماهير، وأحب أحمد السيد زيزو، فهو لاعب سريع ولديه شخصية قوية في الملعب"