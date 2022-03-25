الآلاف من المواطنين في الليلة الختامية لمولد السيدة "حورية" بـ "بني سويف"

توافد الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية لحضور الليلة الختامية لمولد السيدة "حورية" بمدينة بني سويف اليوم الخميس ، وحرص الآلاف مسلمون ومسيحيون على التواجد في الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة حورية وشراء الهدايا التذكارية والألعاب والمأكولات كالأرز باللبن والتسالي.

من ناحيتها كثفت مديرية أمن بني سويف من تواجدها في ساحة الاحتفالات أمام المسجد وخارجها وتواجد رجال المباحث والحماية المدنية والإطفاء والمرور وغيرهم.

تجدر الإشارة إلي أن السيدة حورية صاحبة أشهر مسجد ومقام على مستوى محافظة بني سويف قاطبة واسمها الحقيقي زينب الحسينية نسبة إلي مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وسميت زينب نسبة إلي عمتها السيدة زينب الكبرى بنت علي وهي لقبت بزينب الصغرى كما لقبت بالسيدة حورية لجمالها وورعها وتقاها وقد توفيت وهي بكر لم تتزوج ونسبها من جهة الأب فهي زينب بنت أبي عبد الله شرف الدين الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه ونسبها من جهة الأم يعود لكسري ملك الفرس.

وبخلاف ما اشتهر عنها بين العامة والخاصة أنها كانت تطبب المرضى في كل زمان ومكان فقد كانت فى معركة كربلاء المشهودة قائدة للمستشفى الميدانى وهى بنت السبعة عشر عاما أو الثامنة عشر ،ورغم كمد الصدمة فى مقتل سيد شباب أهل الجنة وما تعرضت له من مذلة ومهانة على يد حفنة من ملاعين الزمان وما زادها ذلك إلا اعزازا وكرامة .

وحسب ماذكر المستشار محمد علي خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية ببني سويف : جاءت إلى مصر مع السيدة زينب عقيلة بنى هاشم وبصحبة أخيها الأكبر على الأصغر زين العابدين وفى أحضان أمها فاطمة أم الغلام وبرفقة زوجة أخيها السيدة الحنونة الرقيقة فاطمة (زينب) بنت الامام الحسن إلى أرض الكنانة مصر المحروسة ولكن السيدة زينب الصغرى الملقبة بالسيدة حورية لشدة جمالها الذى يضاهى جمال حوريات الجنة كانت محبة للترحال والسفر فكثيرا ما كانت تتنقل بين قرى مصر وزائرة مستديمة لمقابر الصحابة والتابعين.

وكانت رحلتها الأخيرة إلى أرض البهنسا ببنى مزار بمحافظة المنيا حيث بقيع مصر الكبير وما يحويه من مقامات أكثر من خمسة آلاف صحابى وتابع لرسول الله وأثناء عودتها أصيبت بحمى شديدة توفيت على اثرها ببنى سويف وتم تشيد مقامها هناك وظلت معروفة لأهالى بنى سويف وقد ذكرها على مبارك فى خططه التوفيقية .

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