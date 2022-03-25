عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف من المواطنين في الليلة الختامية لمولد السيدة "حورية" بـ "بني سويف"

مسجد السيدة جورية
مسجد السيدة جورية ببني سويف

توافد الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية لحضور الليلة الختامية لمولد السيدة "حورية" بمدينة بني سويف  اليوم الخميس ، وحرص الآلاف مسلمون ومسيحيون على التواجد في الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة حورية وشراء الهدايا التذكارية والألعاب والمأكولات كالأرز باللبن والتسالي.

من ناحيتها كثفت  مديرية أمن بني سويف من تواجدها في ساحة الاحتفالات أمام المسجد وخارجها وتواجد رجال المباحث والحماية المدنية والإطفاء والمرور وغيرهم.

تجدر الإشارة إلي أن السيدة حورية صاحبة أشهر مسجد ومقام على مستوى محافظة بني سويف قاطبة واسمها الحقيقي زينب الحسينية نسبة إلي مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وسميت زينب نسبة إلي عمتها السيدة زينب الكبرى بنت علي وهي لقبت بزينب الصغرى كما لقبت بالسيدة حورية لجمالها وورعها وتقاها وقد توفيت وهي بكر لم تتزوج ونسبها من جهة الأب فهي زينب بنت أبي عبد الله شرف الدين الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه ونسبها من جهة الأم يعود لكسري ملك الفرس.
وبخلاف ما اشتهر عنها بين العامة والخاصة أنها كانت تطبب المرضى في كل زمان ومكان فقد كانت فى معركة كربلاء المشهودة قائدة للمستشفى الميدانى وهى بنت السبعة عشر عاما أو الثامنة عشر ،ورغم كمد الصدمة فى مقتل سيد شباب أهل الجنة وما تعرضت له من مذلة ومهانة على يد حفنة من ملاعين الزمان وما زادها ذلك إلا اعزازا وكرامة .

وحسب ماذكر المستشار محمد علي خلاف  رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية ببني سويف : جاءت إلى مصر مع السيدة زينب عقيلة بنى هاشم وبصحبة أخيها الأكبر على الأصغر زين العابدين وفى أحضان أمها فاطمة أم الغلام وبرفقة زوجة أخيها السيدة الحنونة الرقيقة فاطمة (زينب) بنت الامام الحسن إلى أرض الكنانة مصر المحروسة ولكن السيدة زينب الصغرى الملقبة بالسيدة حورية لشدة جمالها الذى يضاهى جمال حوريات الجنة كانت محبة للترحال والسفر فكثيرا ما كانت تتنقل بين قرى مصر وزائرة مستديمة لمقابر الصحابة والتابعين.

وكانت رحلتها الأخيرة إلى أرض البهنسا ببنى مزار بمحافظة المنيا حيث بقيع مصر الكبير وما يحويه من مقامات أكثر من خمسة آلاف صحابى وتابع لرسول الله وأثناء عودتها أصيبت بحمى شديدة توفيت على اثرها ببنى سويف وتم تشيد مقامها هناك وظلت معروفة لأهالى بنى سويف وقد ذكرها على مبارك فى خططه التوفيقية .

01232efe-d3a4-4239-a0e9-922b9f092322
01232efe-d3a4-4239-a0e9-922b9f092322
f6b6a8b3-6691-45ab-ac12-ec79b3c89469
f6b6a8b3-6691-45ab-ac12-ec79b3c89469
مؤسسة الصدمة قائد بني سويف المرور المواطنين الحماية المدنية محافظة بني سويف رجال المباحث مديرية امن بنى سويف قتل السيدة زينب امن بنى سويف سري جمهوري محمد علي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

موضوعات متعلقة

غلق مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص في بني سويف

ترشيحاتنا

الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

سور قرآنية حرص النبي على قراءتها في صلاة فجر الجمعة

3 أكواب من القهوة تطيل العمر.. تفاصيل

البنتاجون: استراتيجية روسيا "تهديد خطير" لكنها لا تشكل تحديا طويل الأمد

ترامب يقاضي هيلاري كلينتون وآخرين بسبب مزاعم تواطؤه مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ