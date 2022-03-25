عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوجي وطمطم وبسنت ودياسطي.. فتاة تبهر الجميع بأعمالها الكرتونية

إسراء أنور
إسراء أنور

 خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة للحديث مع فتاة تدعى إسراء أنور، تقوم بتصميم مجسمات كرتونية، مثل بوجي وطمطم وفطوطة  وبسنت و دياسطي سمير، والتى تسعد الأطفال والمواطنين، وذلك تحت عنوان :"بتكاليف وأدوات بسيطة.. طرق مبتكرة لتزيين البيت بديكورات بسيطة".


قالت إسراء أنور مصممة ديكورات، إنها تكون سعيدة عندما تقوم بعمل مجسم، وتلاحظ فرحة المواطنين، مؤكدة :" بكون حريصة على عمل الأشياء التى تسعد المواطنين و تبهرهم".

وأضافت خلال ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنها مهتمة بـ جيل 1980، وتقوم بعمل أشياء كثيرة لهذا الجيل.


ولفتت إلى أنها حصلت على كورسات، من أجل التطوير من نفسها، ولكى تعلم مجموعة من الأطفال.


وأشارت إلى أنها لا تقوم بتنفيذ العمل من أجل الأموال فقط، ولكن تقوم بعمل تلك الأشياء من أجل الفرحة، و السعادة، وأن والدها كان السبب الرئيس فى الاهتمام بهذا المجال.

وكشفت أنها بدأت بالرسم على الجدران، وبعد ذلك قامت بعمل مجسمات كرتونية.


 

إسراء أنور مجسمات كرتونية دياسطي بسنت و دياسطي سمير بوجي و طمطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقنوات الناقلة

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن تدمير مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني قرب كييف

بقوة 1341 حصان .. ديوس Vayanne  في إعلان تشويقي جديد.. فيديو وصور

الحاج ضيوف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال وميدو يتحداه

مصر والسنغال.. عقوبة الشغب باستاد القاهرة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

متسول في صورة ذئب.. التفاصيل الكاملة لمقتل مندوب أدوية بـ العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ