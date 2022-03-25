بوجي وطمطم وبسنت ودياسطي.. فتاة تبهر الجميع بأعمالها الكرتونية

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة للحديث مع فتاة تدعى إسراء أنور، تقوم بتصميم مجسمات كرتونية، مثل بوجي وطمطم وفطوطة وبسنت و دياسطي سمير، والتى تسعد الأطفال والمواطنين، وذلك تحت عنوان :"بتكاليف وأدوات بسيطة.. طرق مبتكرة لتزيين البيت بديكورات بسيطة".



قالت إسراء أنور مصممة ديكورات، إنها تكون سعيدة عندما تقوم بعمل مجسم، وتلاحظ فرحة المواطنين، مؤكدة :" بكون حريصة على عمل الأشياء التى تسعد المواطنين و تبهرهم".



وأضافت خلال ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنها مهتمة بـ جيل 1980، وتقوم بعمل أشياء كثيرة لهذا الجيل.



ولفتت إلى أنها حصلت على كورسات، من أجل التطوير من نفسها، ولكى تعلم مجموعة من الأطفال.



وأشارت إلى أنها لا تقوم بتنفيذ العمل من أجل الأموال فقط، ولكن تقوم بعمل تلك الأشياء من أجل الفرحة، و السعادة، وأن والدها كان السبب الرئيس فى الاهتمام بهذا المجال.

وكشفت أنها بدأت بالرسم على الجدران، وبعد ذلك قامت بعمل مجسمات كرتونية.



