بقوة 1341 حصان .. ديوس Vayanne  في إعلان تشويقي جديد.. فيديو وصور

كشفت شركة DEUS للسيارات النمساوية، أن سيارتها الكهربائية بالكامل الخارقة سيتم الكشف عنها رسميا في 13 أبريل القادم، قبل بدء فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وكشفت أيضًا الشركة النمساوية، أنه سيتم تسمية طرازها الخارق الجديد على اسم مدينة فيينا لتحمل اسم ديوس Vayanne .

كما أطلقت أيضا صورتين تشويقيتين جديدتين لديوس فايين، وفيديو تشويقي قصير لإثارة حماس الجمهور لا تتجاوز مدته الـ 13 ثانية يستعرض خلالها الهيكل الخارجي للسيارة عن طريق التباين في الإضاءة مع ظهور شكل المصابيح الأمامية والخلفية.

على الرغم من أنها لم تكشف بعد عن تفاصيل دقيقة حول السيارة ، إلا أنها سبق وأعلنت عن اشتراكها مع شركة Williams Advanced Engineering و Italdesign في هذا المشروع.

في أبريل 2021 ، أعلن الثلاثي عن تعاون مشترك لتصنيع سيارة بقدرات خارقة وكهربائية بالكامل يطلق عليها اسم EVX ، وهي تتميز بحزمة بطارية يمكنها توفير 104 كيلو واط في الساعة ، أو 120 كيلو واط في الساعة ، أو حتى 160 كيلو واط في الساعة، اعتمادًا على مستوى التجهيز والفئة.

توفر حزمة البطارية الكبيرة هذه ما يصل إلى 1،341 حصان مما يجعلها من أقوى السيارات الخارقة على الساحة بالفعل.

وكما هو الحال مع جميع السوبر كارز أو السيارات الخارقة فإن المعرفة الفنية الحقيقة وراء مجموعة نقل الحركة الخاصة بها تأتي من خلال مضمار السباق ، حيث توفر شركة Williams Advanced Engineering بطاريات خاصة لسباقات الـ Formula E وسلسلة سباقات كهربائية أخرى.

الجدير بالذكر أن شركة DEUS أعلنت سابقًا أنها جزء من مجموعة شركات لديها أكثر من 30 عامًا من النجاح في مجالات تتراوح من النشر إلى التعبئة والتغليف. الآن تجرب نفسها في عالم السيارات الكهربائية الخارقة.