الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي

أكد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن اللجنة ليست جزءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، بل تكتفي بدورها كوسيط محايد لتسهيل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ميدانيًا بين الأطراف المتنازعة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر".

تنفيذ الاتفاقات الإنسانية معقّد ويتطلب التزامًا من جميع الأطراف

وأشار مهنا إلى أن تنفيذ الاتفاقات الإنسانية على الأرض أمر شديد التعقيد، ويستوجب التزامًا كاملاً من كافة الأطراف لتخفيف المعاناة المتفاقمة داخل قطاع غزة، موضحًا أن غياب هذا الالتزام يطيل أمد الأزمة.

نقص المساعدات ودمار شامل للبنية التحتية

وأوضح المتحدث أن غزة تعتمد بشكل كامل على المساعدات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت منذ اندلاع الحرب لم يتجاوز 700 شاحنة يوميًا، وهو رقم لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

أزمة مياه خانقة والرعاية الصحية على وشك الانهيار

وتحدث مهنا عن الدمار الكامل لشبكات المياه في القطاع، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على المناطق، مؤكدًا أن الأولوية القصوى حاليًا للجنة الدولية هي إنعاش نظام الرعاية الصحية، الذي يعاني من شلل شبه تام بسبب نقص الإمدادات الطبية.

المدنيون تحت الأنقاض والطوابير تطول من أجل البقاء

وأشار إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض ومصيرهم مجهول، في وقت يقف فيه المدنيون في طوابير طويلة يوميًا للحصول على الماء والغذاء.

ووصف الوضع الإنساني بأنه "بائس للغاية"، مضيفًا:"سكان غزة لا يهتمون الآن بالسياسة أو نتائج المفاوضات، بل يتطلعون فقط إلى أساسيات الحياة: الأمن، الماء، والغذاء".