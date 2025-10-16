قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تفويله بالسعر القديم.. زحام على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصليب الأحمر: دورنا يقتصر على العمل وسيطا محايدا بين الأطراف المتصارعة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن اللجنة ليست طرفًا في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار، موضحًا أن دورها يقتصر على العمل كوسيط محايد لتسهيل تنفيذ البنود المتفق عليها ميدانيًا بين الأطراف.

تخفيض المعاناة الإنسانية 

وقال هشام مهنا، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع عل قناة إم بي سي مصر، إن ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات يتم تطبيقه فعليًا على الأرض، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاق غاية في التعقيد، ويتطلب ضمان التزام جميع الأطراف ببنوده لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن غزة تعتمد كليًا على ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مقومات الحياة الأساسية، موضحًا أن عدد الشاحنات التي دخلت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن لم يتجاوز 700 شاحنة يوميًا، وهو رقم لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، مطالبًا بتأمين تدفق مستدام ومستمر للمساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تأثيرات سياسية.

شبكات المياه في غزة

وأشار متحدث الصليب الأحمر، إلى أن شبكات المياه في غزة مدمّرة بالكامل، في ظل استمرار سيطرة جيش الاحتلال على القطاع، مؤكدًا أن الأولوية الأولى للجنة الدولية للصليب الأحمر هي إعادة إحياء نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من شلل شبه كامل بسبب الحرب ونقص الإمدادات الطبية.

وأوضح أن الآلاف ما زالوا تحت الأنقاض ومفقودين، فيما يقف المدنيون يوميًا في طوابير طويلة للحصول على المياه والغذاء، واصفًا الوضع الإنساني بأنه بائس للغاية، متابعا: "سكان غزة لا يهتمون الآن بالسياسة أو المفاوضات، بل يتطلعون فقط إلى أبسط مقومات الحياة الأمن، الماء، والغذاء".

غزة الاحتلال الصليب الاحمر جيش الاحتلال قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

فستان أحمر أنيق..حنان مطاوع تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

انس بوخش

ختام فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة بظهور أنس بوخش وانطلاق الألعاب النارية

النجمة امال ماهر

آمال ماهر مصر بلد الفن و السلام و تكريمي في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد