ويتكوف: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات المحتجزين من غزة

قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان عودة جميع رفات المحتجزين من قطاع غزة.

وأكمل: واثق بإعادة جميع رفات المحتجزين من قطاع غزة.

ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية في غزة يجب أن تشمل دعم الوظائف وقطاع التعليم.

وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس بشكل قاطع وليس لها مستقبل في غزة، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضافت الحركة أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.