المغرب يحتفل بالذكرى العاشرة لإدراج مدينة الرباط على قائمة التراث العالمي

‏استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السيدة أودري أزولاي والتي تقوم بزيارة للمغرب، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتبار الرباط، ضمن التراث الإنساني.



و‏يحتفل المغرب هذه السنة بالذكرى العاشرة لإدراج مدينة الرباط على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بوصفها "عاصمة حديثة ومدينة تاريخية وتراثا مشتركا" للإنسانية، وهو ما يؤكد على الطابع العالمي الاستثنائي لعاصمة المملكة المغربية.



وتتزامن الزيارة مع اطلاق فعاليات، الرباط عاصمة للثقافة الاسلامية، والتي تنظمها وزارة الثقافة المغربية بشراكة مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم " الايسيسكو".