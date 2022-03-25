واشنطن والاتحاد الأوروبي يعلنان تشكيل فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن تشكيل فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي.



وفي سياق آخر: أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سلطات طوكيو فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد 25 مواطنا و 81 مؤسسة في روسيا.

وتضمنت القائمة الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيغور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرغي تشيميزيف، وسيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرغي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم