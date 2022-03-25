سقوط 5 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد (5 أشخاص "يحمل إثنين منهم جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية- أجنبية" – عدد 5 هواتف محمولة – ماكينة عد مبالغ نقدية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فى العملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.