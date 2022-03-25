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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد سنوات الصراع.. أوبر في تحالف جديد مع سيارات الأجرة الصفراء بـ "نيويورك"

سيارات الأجرة الصفراء
سيارات الأجرة الصفراء

أعلنت شركة أوبر للنقل عن ضم كل سيارات التاكسي الأصفر بمدينة نيويورك إلى تطبيقها الإلكتروني، بعد سنوات من السجال بين الفريقين ومعاناة سائقي التاكسي الأصفر من حالة ركود، بموجب الاتفاقية بين الطرفين التي سيتم تفعيلها بشكل تجريبي لأول مرة في الربيع الحالي، يمكن حجز المشاوير في سيارات الأجرة الصفراء من خلال تطبيق أوبر ابتداءً من هذا الصيف.

وقالت شركة Creative Mobile Technologies (CMT) ، التي توفر أنظمة التكنولوجيا لأكثر من 13 ألف سيارة أجرة صفراء في مدينة نيويورك ، إنها ستتمكن من الوصول إلى قاعدة عملاء Uber. تأتي الشراكة في الوقت الذي تكافح فيه أوبر لاستيعاب كل مطالب الزبائن من الركاب وبعد فترة التعافي من آثار جائحة فيروس كوفيد 19.

 

قال جاي بيترسون ، مدير تطوير الأعمال في أوبر: "هذا يعتبر انتصار حقيقي للسائقين الذين لن يقلقوا بعد اليوم من العثور على زبون أو رحلة جديدة في غير أوقات الذروة وهذا انتصار حقيقي للركاب أيضا".

 

سيتم تفعيل الدمج رسميا بين أوبر وسيارات الأجرة الصفراء العامة هذا الصيف. تقول CMT للتكنولوجيا المسؤولة عن التطبيق الخاص بالسيارات الصفراء إنه سيتمكن مستخدمو Uber من الوصول إلى الآلاف من سيارات الأجرة الصفراء بالإضافة إلى سيارات أوبر. في المقابل ، سيتمكن سائقو سيارات الأجرة العادية من معرفة ثمن الرحلة المطلوبة قبل الموافقة على طلب العميل.

 

يمكن أن تساعد هذه الخطوة في معالجة النقص الحاد الذي تعاني منه أوبر في عدد السائقين بالتزامن مع زيادة الطلب من العملاء، كما أنها تساهم في معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار للرحلات مع مساعدة سائقي سيارات الأجرة العادية في الوصول لعدد أكثر من العملاء من خلال تطبيق أوبر .

 

لسنوات طويلة كانت مدينة نيويورك ساحة معركة بين أوبر وسائقي سيارات الأجرة الصفراء ، الذين طالما عارضوا أوبر لأنها قلصت من أرباحهم واستحوذت على معظم الزبائن.

 

فيما قال أندرو ماكدونالد ، نائب الرئيس الأول للتنقل في أوبر ، معلقا على الاتفاقية "عندما ننظر إلى السنوات الخمس المقبلة ، لن تكون هناك سيارات أجرة عادية و سيارات أوبر، لن يستمر هذا الانفصال، الأجرة و أوبر مصيرهما الاتحاد، هناك الكثير من المكاسب لكلا الطرفين". 

 

فيما أشار أن أوبر بالفعل دمجت سيارات الأجرة في إسبانيا و ألمانيا و النمسا و تركيا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وكولومبيا في نفس تطبيقها الخاص. وسبق أن أعلنت الشركة في فبراير الماضي أن 35% من المستخدمين الذين يستخدمون سيارات شركة أوبر في رحلة لهم يعاودون التجربة و يواصلون استخدام منتجات التنقل الأخرى الخاصة بها.

سيدفع الركاب نفس الأجرة تقريبًا سواء لرحلات سيارات الأجرة الصفراء أو رحلات Uber X .

أوبر التاكسي الأصفر فيروس كوفيد 19 نيويورك اسبانيا المانيا تركيا النمسا Uber

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