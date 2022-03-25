لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. إعلام السويس تطلق حملة قوي قلبِك

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال قسم "الاتصالات التسويقية المتكاملة" بجامعة السويس حملة توعوية للتوعية بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، والتهديدات الإلكترونية التي شهدتها الساحة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما "الابتزاز الإلكتروني" الذي أودى بحياة الكثيرين للانتحار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام، الدكتور السيد عبدالرحمن رئيس قسم الاتصالات التسويقية، والدكتورة ياسمين عبدالله المشرف على المشروع.

وتركز الحملة جهودها على دعم الفتيات التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني، وطرق الدفاع للذين لم يتعرضوا، فضلا عن توجيههم للتعامل مع المبتز بالطرق القانونية الصارمة حيال هؤلاء.

وتتناول الحملة جوانب الابتزاز الإلكتروني كافة وتأثيره على الفتيات، فضلا عن عمل لقاءات وتناول الموضوع من زوايا مختلفه، والتي تُعد القانونية والأمنية أبرزها.

ويشارك بالحملة 19 طالب وطالبة من طلاب قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.

يأتي ذلك انطلاقا من دور كلية الإعلام المجتمعي في التوعية بمخاطر التكنولوجيا، وتزامنا مع أهداف رؤية مصر 2030 والاتجاهات الحديثة نحو الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالقطاعات كافة.

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