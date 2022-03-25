عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. إعلام السويس تطلق حملة قوي قلبِك

حملة قوي قلبك
حملة قوي قلبك

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال قسم "الاتصالات التسويقية المتكاملة" بجامعة السويس حملة توعوية للتوعية بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، والتهديدات الإلكترونية التي شهدتها الساحة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما "الابتزاز الإلكتروني" الذي أودى بحياة الكثيرين للانتحار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام، الدكتور السيد عبدالرحمن رئيس قسم الاتصالات التسويقية، والدكتورة ياسمين عبدالله المشرف على المشروع.

وتركز الحملة جهودها على دعم الفتيات التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني، وطرق الدفاع للذين لم يتعرضوا، فضلا عن توجيههم للتعامل مع المبتز بالطرق القانونية الصارمة حيال هؤلاء.

وتتناول الحملة جوانب الابتزاز الإلكتروني كافة وتأثيره على الفتيات، فضلا عن عمل لقاءات وتناول الموضوع من زوايا مختلفه، والتي تُعد القانونية والأمنية أبرزها.

ويشارك بالحملة 19 طالب وطالبة من طلاب قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.

يأتي ذلك انطلاقا من دور كلية الإعلام المجتمعي في التوعية بمخاطر التكنولوجيا، وتزامنا مع أهداف رؤية مصر 2030 والاتجاهات الحديثة نحو الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالقطاعات كافة.

IMG-20220325-WA0030
IMG-20220325-WA0030
IMG-20220325-WA0029
IMG-20220325-WA0029
IMG-20220325-WA0028
IMG-20220325-WA0028
حملة ضد الابتزاز الالكتروني اخبار السويس اخبار المحافظات قوي قلبك جامعة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

موضوعات متعلقة

تداول 8437 طن بضائع و502 شاحنة و63 سيارة بموانئ البحر الأحمر

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

تداول 1917 طن بضائع عامة ومتنوعة و397 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ربط التعليم الجامعي بسوق العمل.. احتفال كلية تكنولوجيا جامعة السويس باليوبيل الفضي

تداول 2256 طن بضائع عامة و482 شاحنة و65 سيارة بمواني البحر الأحمر

27 مارس..بدء الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالسويس

تداول 29283 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 40184 طن بضائع عامة ومتنوعة و470 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: ما تشهده البلاد في عهد الرئيس السيسي من الاهتمام بالمساجد لا نظير له

CNN: كييف تزداد شهيتها على الصواريخ الأمريكية وصارت تطلب حصة يومية منها

وزيرة التخطيط: برامج تدريبية لتمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

9 مبان معفاة.. تعرف على شروط الإعفاء من الضريبة العقارية بالقانون

رسميا.. تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ