محمد حاتم: شعبية «أبو العروسة» نبعت من تقديمه نموذجًا تعيشه الطبقة المتوسطة

كشف الفنان محمد حاتم، سر الشعبية الكبيرة لمسلسل أبو العروسة، وحماسهم لتقديم جزء جديد من العمل دون خوف أن يكون أقل من الأجزاء السابقة.

وقال حاتم في تصريحات لـ"صدى البلد":جميع طاقم العمل كان متحمسا لتكملة قصة المسلسل وشخصياته، والخوف والقلق شيء طبيعي في أي عمل؛ لأنك تحاول الحفاظ على الجمهور الكبير للمسلسل، وأيضًا تحاول جذب جمهور جديد، وأبو العروسة مسلسل له شعبية كبيرة لأنه قدم نموذجا للطبقة المتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع.

وكان الفنان محمد حاتم قد كشف عن تفاصيل أعماله الجديدة بعد نجاح بمسلسل منورة بأهلها الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية منذ أيام.

وقال "حاتم" في تصريحات لـ صدى البلد:"أستعد لمشروع مسرحي مع المخرج الفرنسي دانيال سان بيدرو، في الصيف، وسنقوم بجولة في بعض المدن الفرنسية.

كماسبق أن كشف الفنان محمد حاتم عن كواليس العمل مع المخرج يسري نصر الله والمؤلف محمد أمين راضي، في مسلسل منورة بأهلها.

وقال "حاتم"، في تصريحات لـ "صدى البلد": “من أمتع الأعمال التي عملت بها، و من زمن وأنا أحب جدا الأستاذ يسري نصر الله ومن أشد المعجبين به، وتعلمت الكثير أثناء العمل معه وكنت سعيدا بالعمل معه، فهو مخرج لديه شغف دائم ومحب لعمله والممثلين، وأيضًا لديه القدرة على الاستمتاع بكل لحظة يتواجد فيها في لوكيشن التصوير حتى ولو كانت لحظة صعبة”.