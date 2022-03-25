عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حاتم: شعبية «أبو العروسة» نبعت من تقديمه نموذجًا تعيشه الطبقة المتوسطة

محمد حاتم
محمد حاتم

كشف الفنان محمد حاتم، سر الشعبية الكبيرة لمسلسل أبو العروسة، وحماسهم لتقديم جزء جديد من العمل دون خوف أن يكون أقل من الأجزاء السابقة.

وقال حاتم في تصريحات لـ"صدى البلد":جميع طاقم العمل كان متحمسا لتكملة قصة المسلسل وشخصياته، والخوف والقلق شيء طبيعي في أي عمل؛ لأنك تحاول الحفاظ  على الجمهور الكبير للمسلسل، وأيضًا تحاول جذب جمهور جديد، وأبو العروسة مسلسل له شعبية كبيرة لأنه قدم نموذجا للطبقة المتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع.

وكان الفنان محمد حاتم قد كشف عن تفاصيل أعماله الجديدة بعد نجاح  بمسلسل منورة بأهلها الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية منذ أيام.

وقال "حاتم" في تصريحات لـ صدى البلد:"أستعد لمشروع مسرحي مع المخرج الفرنسي دانيال سان بيدرو، في الصيف، وسنقوم بجولة في بعض المدن الفرنسية.

محمد حاتم في جولة بالمدن الفرنسية استعدادا لمشروع مسرحي جديد| خاص

محمد حاتم: يسري نصر الله مخرج يعمل بشغف.. وأنا من معجبيه

كماسبق أن كشف الفنان محمد حاتم عن كواليس العمل مع المخرج يسري نصر الله والمؤلف محمد أمين راضي، في مسلسل منورة بأهلها.

وقال "حاتم"، في تصريحات لـ "صدى البلد": “من أمتع الأعمال التي عملت بها، و من زمن وأنا أحب جدا الأستاذ يسري نصر الله ومن أشد المعجبين به، وتعلمت الكثير أثناء العمل معه وكنت سعيدا بالعمل معه، فهو مخرج لديه شغف دائم ومحب لعمله والممثلين، وأيضًا لديه القدرة على الاستمتاع  بكل لحظة يتواجد فيها في لوكيشن التصوير حتى ولو كانت لحظة صعبة”.

يسرى نصر الله المنصات الالكترونية محمد حاتم شعبية كبيرة أبو العروسة المخرج يسرى نصر الله منورة باهلها مسلسل منورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعي الفنان أحمد حلاوة

صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة ظهر غدٍ بالشيخ زايد

شكل علامة بارزة في مشواره.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير أحمد حلاوة

بالغ الحزن والأسى.. المهن التمثيلية تنعى أحمد حلاوة

الزيارات ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

تفاصيل العرض الأول لفيلمي "فليحيا أبو الفصاد" و"نص نعل" بالقومي للسينما

أخبار الفن| وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة.. وعهدي صادق في العناية المركزة

استجاب لطلبات الجمهور.. تفاصيل حفل وائل جسار بجامعة مصر.. صور

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام : رسول الله صام 9 رمضانات بالسنة الثانية للهجرة

مفيدة شيحة : مواجهة السنغال أكون أو لا أكون للفراعنة |فيديو

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

40% ارتفاعا في أسعار الحديد|شعبة الاستثمار: 3 أسباب لزيادة قيمة العقارات ..فيديو

بايدن في بولندا لتفقد القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من حدود أوكرانيا

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ