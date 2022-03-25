تصفيات كأس العالم.. منتخب المغرب يفلت من كمين الكونغو ويتعادل خارج أرضه

تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية، إيجابيًّا بهدف، في مباراة ذهاب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

هدف الشوط الأول جاء عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد استلامه الكرة من زميله إيدو كايمبي.

فيما أحرز طارق تيسودالي هدف التعادل للمغرب في شباك الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76.



وجاء تشكيل منتخب المغرب الذي خاض به اللقاء، مكونا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، سامي مايي، عمران لوزا

خط الهجوم: يوسف النصيري، ريان مايي.

وسيلتقي المنتخبان في المغرب، في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب إلى التعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة؛ للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.