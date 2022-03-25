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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب مذبوحًا في الشارع بعين شمس

صدى البلد

فتحت نيابة عين شمس ، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب مذبوحًا في الشارع، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات بينهما بمنطقة عين شمس.

كما أمرت النيابة ، بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مذبوحًا فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "عبد الله. س" 25 سنة، ووجود جرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر، وتم نقل الجثة إلىالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن شقيقة بالصدر وذبحه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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