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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل السنغال لمواجهة مصر.. ماني وإسماعيلا سار في الهجوم

صدى البلد

أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي على التشكيل الذي يخوض به المباراة أمام منتخب مصر في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية والمؤهلة لكأس العالم.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر: 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي. 

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار 

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي. 

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

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