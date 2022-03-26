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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يستمر إلى الأحد.....جامعة حلوان تنظم معرض مستلزمات رمضان ومنتجات سيوة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان مستلزمات رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد لدراسة المشكلات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر برئاسة الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة وعضو مجلس الشيوخ.

ويأتى ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتزامًا من الجامعة بالمشاركة المجتمعية

وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.

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جامعة حلوان تدعم المنتخب المصري قبل مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم

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بدء فعاليات برنامج جامعة الطفل بحلوان

 تضمن المعرض توفير كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من  تمور وطيور وعسل وزيت زيتون وسمنه بلدى وياميش ومنتجات سيوة، بجانب هدايا عيد الام من الملابس والاحذية والشنط والمفروشات والمشغولات اليدوية بأسعار مخفضة .
 
بجانب هدايا عيد الام من ملابس واحذية وشنط ومفروشات وتحف من المشغولات اليدوية والنظارات الطبية والشمسية ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 27 مارس، وذلك بصالة المطعم المركزى بالجامعة وقد شهد أول أيام المعرض إقبالا كبيرا.
 

جدير بالذكر أنه قد دعمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وتتمنى للمنتخب المصري الفوز والتأهل.

وجاء ذلك ايمانًا من اسرة من اجل مصر المركزية  بجامعة حلوان بضرورة تشجيع الطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية تم اختيار  11 طالب من الطلاب المتميزين في الأنشطة لحضور وتشجيع ومؤازرة منتخب مصر اليوم الجمعة 25/3/2022 ولحضور مباراة مصر والسنغال بإستاد القاهرة.

جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي شهر رمضان المبارك الطلاب Jobs Education

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