فيديو| مهدي: جامعة الطفل مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

افتتحت جامعة حلوان اليوم برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد هذه المشاركة الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي ، القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة ، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وبمشاركة ١٠٠ طفل ، وأولياء أمورهم.

وأجرى موقع صدى البلد حوارا مع الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان على هامش افتتاح جامعة الطفل بجامعة حلوان.

قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف مهدى، بأن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأكمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحتضن بداخلها العديد من الكليات الفريدة والمتنوعة فيوجد كلية الطب والكلية الفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وكلية العلوم، وكلها يوجد بها العديد من الكوادر العلمية الكبيرة سوف تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.

أن الهدف من من برنامج جامعة الطفل هو التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم الذاتي، أي مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، موضحاً أن الهدف من من برنامج جامعة الطفل هو التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم الذاتي، أي مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

وألفت مهدى، أن برنامج الطفل يوجد في كثير من الدول الأوروبية ولكن بمسميات مختلفة، مشيراً إلى أن أكاديمية البحث العلمي تبنت هذا البرنامج بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية، سواء كانت حكومية، أو أهلية، أو خاصة، بالإضاة إلى بعض المراكز البحثية أيضاً.

وعن شروط القبول بجامعة الطفل، قال إنها تقبل الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وان الدراسة تكون على يومين فقط فى الأسبوع هما ايام الجمعة والسبت.

ويأتى ذلك إيمانًا من القائمين علي البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض الموهوبين إلى السير في مسار خاطئ، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين في التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم، حيث لا يتم عقد امتحان للأطفال، ولكنهم فقط يخضعون لبعض الأسئلة بهدف تحديد مستواهم، ولكن بالنهاية كل طفل لديه شغف بالعلوم لديه فرصة للالتحاق.