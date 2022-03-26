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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين قتلا صاحب توك توك وسرقاه

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صاحب مركبة توك توك وسرقتها بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت مباحث القاهرة، غموض واقعة مقتل سائق بمدينة بدر وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص من قنا، قرر بأنه حال سيره عُثر على جثة شخص بالطريق.

وبالإنتقال والفحص تم العثور على جثة سائق توك توك وبها عدة طعنات بأماكــن متفرقة بالجســم وبحوزتــه مبلغ مالي.

وأثناء الفحص، حضر ٣ من زملاء المتوفى بالسكن وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلاً حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخــاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين من منفلوط بأسيوط أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا باعتزامهما سرقه إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها.

وفى سبيل ذلك قاما بشراء 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" من أحد الباعة الجائلين، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما، وفور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته والتى أودت بحياته، وإستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار.

كما تم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما، وأقرا بتصرفهما فى المركبة بالبيع لعميليهما "سيئ النية" (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية من السلام بالقاهرة، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).

وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حبس شخصين قتل صاحب مركبة توك توك توك توك رجال المباحث

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