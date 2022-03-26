عم محمدي بيدينى درس في الرضا.. جابر القرموطي يبكي على الهواء.. شاهد

بكي الإعلامي جابر القرموطي، وهو يتحدث عن عم محمدي، وهو رجل يبلغ من العمر 83 عاما يعمل في رفع الرمل والطوب، قائلا: “لما شوفت التقرير قبل الحلقة تأملت كيفية الوصول لحالة الرضا التي لديه”.

وأضاف “القرموطي" خلال برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “CBC”، أن عم محمدي يعمل منذ سن الـ25، معقبا: “على فكرة هو مش عايز يصعب عليه حد.. دا راجل بيديني إيحاء وإرادة أنه بيقول أنا مهمدش.. أنا بشتغل بعرق جبيني علشان أنا عايز أشتغل”.

وتابع: “هو مش طالب حاجة.. ولكنه بيدينا درس وإيمان وعزيمة وقدرة واحترام وتقدير.. انا قاعد في المكان دا بتعلم دروس.. والأهم اني معتمدش على أحد”.