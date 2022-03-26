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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 26- 3- 2022.. أبرزها فيوتشر والسويس وهولندا و الدانمارك

كأس مصر
كأس مصر

تنطلق اليوم السبت 26 - 3 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة إنجلترا ضد سويسرا الودية استعدادا لـ كأس العالم بعدما ضمن كلا المنتخبين التأهل فضلا عن مواجهة وحيدة ببطولة كأس مصر.

 

مباريات ودية

كرواتيا × سلوفينيا – الساعة 4 عصرا

أيرلندا × بلجيكا – الساعة 7 مساء

إنجلترا × سويسرا – الساعة 7:30 مساء

قطر × بلغاريا – الساعة 7:30 مساء

إسبانيا × ألبانيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

هولندا × الدانمارك – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

 

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر 19 منتخبا، وكان آخرها أوروجواي والإكوادور، حيث تأهل الثنائي عن قارة أمريكا الجنوبية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

 

وتأهل عن قارة أوروبا 10 منتخبات هي ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا.

 

ارتفع عدد المتأهلين من قارة آسيا إلى خمسة منتخبات بعد تأهل كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية بجانب منتخب قطر المستضيف.

 

وتأهل من أمريكا الجنوبية كل من منتخبي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور.

 

مباراة كأس مصر

تواصل، اليوم، السبت، مسابقة كأس مصر منافساتها في دور الـ32 من المسابقة التي أوشكت على الكشف عن ملامح المتأهلين لدور الـ16 حيث يتبقى مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري فقط، وجاء تأجيل مبارياتهم بسبب مشاركة الرباعي في البطولات الأفريقية.

 

ويستقبل فريق فيوتشر بإستاد السلام في السادسة مساء اليوم السبت نظيره منتخب السويس في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، وكل منهما يحلم بالتأهل للدور ثمن النهائي من البطولة.

 

وتأهل 11 فريقا حتى الآن للدور الستة عشر وهي المقاولون العرب بعد الفوز بهدف دون رد على المصرية للاتصالات، وانبى بالفوز على ديروط بسباعية مقابل هدف، وكفر الشيخ بالانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد، والجونة بعد إقصاء بنها بثلاثية مقابل هدف.

 

والإسماعيلي بالفوز على بتروجت بضربات الترجيح، وسيراميكا كليوباترا بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، وإيسترن كومباني بإقصاء غزل المحلة بضربات الترجيح، وطلائع الجيش على حساب حلوان العام بثلاثة مقابل هدف، والبنك الأهلي على حساب أسوان بهدف دون رد، ومصر المقاصة على حساب بني عبيد بهدفين دون رد، وسموحة عقب الفوز على ألعاب دمنهور.

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