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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 28 مايو حتى 9 يونيو

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، و3سنوات بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام (3سنوات) الخاص بالبعثة المصرية بجمهورية السودان وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022. 

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

طارق شوقي التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية الثانوية الفنية الصناعية

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