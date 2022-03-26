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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيولة الحالة المرورية فى القاهرة الكبرى والميادين

سيولة مرورية
سيولة مرورية

عرضت فضائية dmc، تقريرا رصد الحالة المرورية  في شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية.

وأوضحت أن الطرق الرئيسية شهدت إنسيابية مرورية فى طريق الإسكندرية الصحراوى، القرية الذكية ، الطريق الدائرى، ميدان الرماية ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وشهدت مدينة السادس من أكتوبر ، الواحات، منزل الرماية  أيضا سيولة مرورية بسيطة بجميع المداخل ، أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

كما شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحرالأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد .

سيولة مرورية كورنيش النيل الإسكندرية الصحراوي الاسكندرية حركة السيارات الطريق الدائرى

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