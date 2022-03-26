حكم نهائى.. غلق مصنع ألبان لانتشار العناكب بالأسقف والحوائط

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة بعدم الطعن على حكم تأييد قرار غلق مصنع ألبان لإنتاج الجبن بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بسبب انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط
جاء ذلك فى الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية.
وتضمن الحكم غلق مصنع ألبان لإنتاج الجبنبالطريق الإداري وبالقوة الجبريةالمملوك للمدعى (ھ.ع.ا) بناحية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بسبب انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط حول تصنيع منتجاته وصالة الإنتاج مُطلة على دورة المياه غير النظيفة والشبابيك بلا سلك وألزمته المصروفات.