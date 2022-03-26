سعر خرافي.. تعرف على تكلفة فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة،حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة وجمع بين درجات اللون الأصفر واتسم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.



قد حمل فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور لها توقيع مصمم الأزياء العالمي Elie Saab، وبلغ سعر التصميم 7128 دولارا أمريكيا أي ما يقرب من 132 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم احتفالية ضخمة بمشاركة نجما الأغنية الشعبية أحمد سعد وأحمد شيبة وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

ظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظمو الحفل ال dj العالمي ياسر الحريري وأحمد هاني ومينا مجدي وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة لأغنية " ما تبجي هنا وانا أحبك"حصدت عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك،" ، "سلامات" ، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات" .. بالإضافة إلى"إنت مصري" التي أشعلت المزيد من آجواء الإثارة وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور علي مدى قرابة الساعة ونصف الساعة بعدها حرصت على تحية القائمين علي الحفل أشرف عوض وايهاب عوض والتنظيم الرائع لصديقها ال dj العالمي ياسر الحريري وتأمين أحمد علاء .