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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية جذابة عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها  صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت نانسي عجرم بأطلالة كلاسيكية أنيقة ، مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

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نانسي عجرم تشارك جمهورها صورا من كواليس كليب "ماتعتذر"

و كانت قد طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضو

ر كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

 

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