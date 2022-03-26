"نقل النواب" تهدي محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقديرا لجهوده

أهدى وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر درع مجلس النواب تقديرا لدوره الوطني في خدمة المحافظة، ومساهمته فى لفت أنظار العالم للمحافظة وخاصة افتتاح طريق الكباش الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوفد البرلماني أن محافظة الأقصر تشهد طفرة غير مسبوقة وتسير بخطى سريعة وثابتة لتنفيذ أجندة الدولة المصرية ورؤية 2030.

كما أهدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب تقدير لجهودها ومتابعتها على ارض الواقع للمشكلات .

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان، النائب مصطفى محمود.

هشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.