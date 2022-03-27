عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

فلسفة مشروع القانون تأتى في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

قانون الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الحكومة حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موجة حارة بعد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء البرد نهائياً

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

ما أشبه سلطان بـ ريان..القصة الكاملة لوفاة الطفل الإماراتي في بئر العين

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

ترشيحاتنا

بسبب عجز الموازنة.. بايدن يستعد لفرض "ضريبة ملياردير" على أغنياء أمريكا

أخبار الرياضة.. هاني رمزي يحلل أسباب تفوق منتخب مصر أمام السنغال.. وعادل عبد الرحمن: المنتخب افتقد أفشة

اشتعال أزمة ناجورنو كاراباخ.. وروسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

Dell تطرح لابتوب جديد يمنح المستخدمين أداء ممتازا وسرعة في الاتصال بالإنترنت

سيول: كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية

موجة حارة بعد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء البرد نهائياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ