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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنح أسوان: الحبس سنتين لمدير أحد الملاهي المائية في واقعة وفاة طفل

حبس متهم- أرشيفية
حبس متهم- أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف أسوان، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم، السبت، بمعاقبة المدير المسئول لإحدى الملاهى المائية فى أسوان، بالحبس سنتين، بعد واقعة وفاة طفل فى حمام سباحة بالملاهى.

ترجع تفاصيل القضية التى تحمل رقم 92 لسنة 2021 قسم أسوان الجديدة، إلى شهر سبتمبر من سنة 2021 ، عندما شهدت أحد الملاهى المائية واقعة وفاة الطفل "حسام محمود حسام"، مقيم مدينة أسوان الجديدة ويبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك أثناء أحد دروس السباحة داخل الملاهى.

 

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وفتحت نيابة أسوان، تحقيقا فى الواقعة بعدما وجهت التهمة لمسئولى المكان بالإهمال والتقصير فى وفاة طفل، وبعد تداول القضية لحوالى 7 أشهر، أسدلت المحكمة اليوم، الستار عن القضية، وقضت جنح مستأنف أسوان بحبس المتهم "روبرت.م.ف" المدير المسئول عن الملاهى سنتين مع الشغل، وبراءة المتهم مالك المكان، مما نسب إليه من اتهام، وإلزام المدير المسئول بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكان قد استقبل اليوم  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان السفير الكوري لدولة كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للإحتفال باليوم الكوري بالجامعة.

وقد رحب الدكتور أيمن عثمان بالسفير الكوري والوفد المرافق له لهذه الزيارة التى تهدف لبحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة   .

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي عمق  العلاقة القوية والمستمرة بين البلدين وذلك من خلال نشر اللغة الكورية بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة أسوان والعمل علي دعم العلاقات الثنائية بين جامعة أسوان والجامعات الكورية حيث يعد قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان الأول علي مستوي جامعات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية اللقاء من حيث فتح آفاق جديدة للتعان في مجالات متعددة منها مجال التقنية وخاصة الكليات العلمية التي تولي اهتماما بهذا التخصص وعلي سبيل المثال منها كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية تكنولوجيا المصايد و الاسماك .

وبحث الطرفان توفير أعضاء هيئة التدريس للغة الكورية بالقسم علي ان يكون المدرس يجيد اللغتين اللغة العربية واللغة الكورية لتحقيق التواصل مع الطلاب.

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