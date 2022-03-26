إجراء الكشف الطبى على 3185 مواطنا بقريتى سلمون والأمال في أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقريتى سلمون والأمال بكوم أمبو ضمن المحور الصحى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة .

ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد قامت المديرية على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية بواقع يوم في كل قرية .

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وأشار إيهاب حنفى إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3185 مواطنا ومواطنة مجاناً مع تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام .

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بالتنويه والإعلان عن الحملة مع تحفيز المجتمع المحلي والأوقاف والكنيسة للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقري .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الحملة بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة ، ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن فرق التطعيم ستجوب كافة المراكز والمدن والقري والنجوع حيث ستتحرك من منزل لمنزل للوصول للنتائج المستهدفة .

وأوضح أشرف عطية بأن الحملة تستهدف تطعيم عدد 254 ألف و 178 طفل علي مستوي محافظة أسوان بواسطة 1345 فرقة متحركة وثابتة متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان .

هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم 75 فتاة من الأيتام والغير قادرات للأجهزة الكهربائية والمعمرة والمنزلية تمهيداً لحياة زوجية سعيدة لهن ، والمهداه من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة برئاسة هناء إسماعيل ، كما قام محافظ أسوان بتكريم ٣ من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم .

جهود القوافل الطبية بأسوان

جهود القوافل الطبية بأسوان