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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فودة: الانتهاء من استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نهاية سبتمبر

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، تسير على قدم وساق لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها أن تسهم في ظهور المدينة بأبهى صورة لها، وبما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
جاء ذلك خلال كلمة المحافظ خلال الاحتفالية التي عقدتها وزارة البيئة اليوم / السبت/ لإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسادة الإعلاميين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وشباب اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعي وممثلي المجتمع المحلي.
وأكد المحافظ الاستعداد لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء خاصة في مجال الأنظمة الكهربائية الصديقة للبيئة، ومجال النظافة، والسياحة، والرصد المرئي، والهوية البصرية، وأن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية جاري إنشاءه وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وقدم فودة استعراضاً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية، فقد تم تخصيص قطعتي أرض لتنفيذ محطتي طاقة شمسية، إلى جانب المحطة التي سيتم تنفيذها بقطاع نبق السياحي، والمحطة الأخرى الموجودة بالفعل، موضحاً أنه بذلك يصبح عدد محطات الطاقة الشمسية بالمدينة 4 محطات، بإجمالي طاقة 20 ميجا وات، ومن المتوقع زيادة عدد المحطات خلال الفترة القادمة، لتغطية المدينة بـ 160 ميجا وات.
وأشار إلى مشروعات النقل "صديق البيئة"، موضحاً أنه سيتم تأهيل مدينة شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية، وذلك عبر تزويد جميع محطات الوقود بالمدينة بوحدات شحن السيارات الكهربائية، وتوقيعها على الخريطة باستخدام الـ GIS، إلى جانب تزويد مواقف السيارات والاتوبيسات العاملة 
بالمدينة، وكذا جراجات الفنادق، بوحدات شحن.
ونوه المحافظ بأن المشروعات تضمنت أيضاً إنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنها مع وزارة البيئة، إلى جانب مشروعات قطاع السفاري، وإنشاء قرية التراث البدوي بمنطقة الهجن، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة بتفعيل الهوية البصرية بالمدينة.
وأشار فؤدة إلى أن التحدي الأكبر هو الوقت حيث نحرص على الانتهاء من تلك التجهيزات في الموعد المحدد يوم 30 سبتمبر القادم تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، مؤكدا أن العمل على تجهيز القاعات حاليا على أعلى مستوى خاصة وأن سياحة المؤتمرات تدر عائدا كبيرا للبلد.

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