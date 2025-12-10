قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بابا الفاتيكان يتأمل في سر الموت: عبور الإنسان نحو النور الأبدي

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

استأنف اليوم، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، بابا الفاتيكان تعليمه الأسبوعي، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان، مسلطًا الضوء على موضوع "سرّ الموت"، واصفًا إياه بأنه اللغز الأكثر طبيعية والأكثر غرابة في آن واحد.

وافتتح الأب الأقدس مقابلته بالإشارة إلى التساؤلات العميقة التي يثيرها الموت في النفس البشرية، مشددًا على أنه رغم كونه مصيرًا حتميًا لكل كائن حي، فإن الرغبة في الخلود تجعل الإنسان يراه أحيانًا كما لا معنى له.

وانتقد الحبر الأعظم الاتجاه المعاصر الذي يحوّل الموت إلى موضوع "تابو"، حيث يتم تجنبه، وتناوله بحذر خوفًا من إزعاج الحساسية البشرية، ما يؤدي إلى النفور من زيارة المقابر التي تنتظر فيها أجساد الراقدين القيامة.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى مفارقة الإنسان، بوصفه الكائن الوحيد الذي يدرك حتمية فنائه، وهو ما يزيد من ثقل الموت عليه مقارنة بالكائنات الأخرى. هذه المعرفة تخلق شعورًا بالوعي، والعجز معًا، ما يفسر أحيانًا الهروب الوجودي، وعمليات التجاهل أمام مسألة الموت.

التأمل في الموت

واستند قداسة البابا إلى تعاليم القديس ألفونس ماريا دي ليغوري في كتابه "التحضير للموت"، مؤكدًا أن التأمل في الموت يجعله معلمًا عظيمًا للحياة، ويحث الإنسان على اختيار ما يجب فعله في حياته، والسعي لما ينفعه لملكوت السماوات، والتخلي عن الزائل والفائض.

كذلك، حذر الأب الأقدس من وعود التقدم التكنولوجي المعاصر بإطالة العمر، متسائلًا: "هل يمكن للعلم حقًا أن ينتصر على الموت؟ وإذا تحقق ذلك، هل يمكن ضمان أن الحياة غير المنتهية ستكون حياة سعيدة؟.

وأكد عظيم الأحبار أن قيامة المسيح تكشف الحقيقة النهائية، فالموت ليس نهاية، بل جزء أساسي من الحياة كمعبر إلى الحياة الأبدية، مشيرًا إلى النور الذي أضاء ظلام الجلجثة كما وصفه الإنجيلي لوقا: " وكان اليوم يوم التهيئة وقد بدت أضواء السبت".

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر تعليمه بالتأكيد أن "أنوار السبت" تمثل فجر القيامة الجديد، الذي يضيء لغز الموت بالكامل، وبفضل المسيح القائم، يمكن للإنسان أن ينظر إلى الموت على أنه "أخ"، كما فعل القديس فرنسيس الآسيزي.

قداسة البابا لاوُن البابا لاوُن البابا لاوُن الرابع عشر ساحة القديس بطرس بالفاتيكان الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

آرني سلوت - محمد صلاح

سلوت : لم أقاطع محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة

منتخب العراق

نجوم العراق يطالبون الجماهير بالمساندة الكاملة أمام الأردن ونسيان هزيمة الجزائر

المنتخب الإماراتي

مدرب منتخب الإمارات:نفذنا الخطة المرسومة وعبرنا الكويت

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد