إدراج مسجد وحمام سباحة لمخطط فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لاستجابته وموافقته على إضافة إنشاء مسجد وحمام سباحة جديد على المخطط الإنشائي العام لفرع الأهلي بالشيخ زايد، وذلك لتلبية رغبة الأعضاء وتوفير احتياجاتهم بالشكل الذي يليق بالأهلي.

ويجري حاليًا تعديل القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الشيخ زايد.

كما يجرى في الوقت الحالي، العمل على استخراج التصريحات الخاصة بإنشاء المسجد وحمام السباحة الجديد تمهيدًا للبدء الفوري في عملية الإنشاء.