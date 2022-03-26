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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم : توجد جروبات أولياء أمور تشبه الألتراس وتعتمد على التحريض..فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة اقتحام أولياء الأمور أحد المدارس الخاصة، قائلا: "هذه الواقعة مش الوحيدة وكان من أسبوع في مدرسة أخرى وأولياء الأمور قالوا لأولادهم ميحضروش وفى جروبات معروفة تقوم بالتحريض".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك جروبات أولياء الأمور تشبه ظاهرة الألتراس والبعض يريد إدارة المدارس وفق هواه، متابعا: "مفيش مانع لو في حديث موضوعي عن التعليم في هذه الجروبات ولكن في اختراقات".

واستكمل: "الرسالة من هذه الظواهر للأطفال بائسة وكيف نتوقع يكون في هيبة للمدرسة والمعلم، وبقى في ظواهر كتير وعمر ما كان في مصر هذه التصرفات من أولياء الأمور، ونحذر من ثلاث سنوات من سلوك أولياء الأمور غير المقبول وتأثيره على العملية التعليمية"، مؤكدا أن تصرفات بعض أولياء الأمور السلبية وتحتاج تدخل مجتمعي والحل ليس في العقوبات فقط.

الدكتور طارق شوقي العملية التعليمية حديث القاهرة وزير التربية والتعليم خيري رمضان التربية والتعليم طارق شوقي

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